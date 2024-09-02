Фронтовой бомбардировщик Су-34 сегодня является одним из основных боевых самолетов россиян.

Объединенная авиастроительная корпорация России передала Воздушно-космическим силам армии-агрессора очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает "Ростех".

Количество переданных бомбардировщиков россияне не называют - на видео можно видеть два новых самолета.

Су-34 играют важную роль в российско-украинской войне, выступая основными носителями высокоточных боеприпасов с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) - так называемых планирующих авиабомб.

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Речь идет о навесном модуле, который превращает обычные неуправляемые бомбы (в частности, ФАБ-250 и ФАБ-500 М-62) в планерные бомбы, которые являются высокоточными боеприпасами с увеличенным радиусом действия.

По данным из открытых источников, со спутниковой и инерциальной системами наведения эффективное расстояние от точки сброса до цели у бомб с УМПК составляет 40-60 км. Это является значительной проблемой для Сил обороны, поскольку российские самолеты остаются вне зоны поражения большинства украинских ЗРК.

Бомбардировщик Су-34 - справка

Су-34 является многофункциональным фронтовым сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком, который также называют "фронтовым бомбардировщиком".

Он представляет собой глубокую модернизацию советского Су-27. По сравнению с последним, на Су-34 была увеличена бомбовая нагрузка и запас топлива.

Максимальная боевая нагрузка самолета составляет 8 тыс кг, впрочем она может вырасти до 12 тыс кг при боевом радиусе 1000 км.

Напомним, ранее авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что за все время россияне изготовили около 150-160 самолетов Су-34. Сегодня у них могло остаться около 80 таких бомбардировщиков.

В свою очередь, другой авиационный эксперт - Богдан Долинце - отметил, что в этом году РФ сможет изготовить не более 20 боевых самолетов. Около 15 из них могут быть машинами типа Су-35 и Су-34.

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