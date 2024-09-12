Армия РФ получила новую партию истребителей пятого поколения Су-57 (видео)

Также сообщается о передаче войскам Су-35С четвертого поколения.

"Ростех" передал российской армии новую партию боевых самолетов Су-57 и Су-35С. Об этом сообщает Telegram-канал государственной корпорации.

Количество переданных Су-57 не называют. На представленных кадрах можно видеть два новых самолета, однако некоторые российские источники говорят о трех боевых машинах. Передачу Су-35С россияне не показали.

В своем сообщении "Ростех" отметил, что количество истребителей пятого поколения, которые поступают в войска, ежегодно растет. Следующие партии самолетов уже находятся в производстве.

Для расширения серийного производства Су-57 россияне начали возведение дополнительного здания, где будут проводить отработку систем для истребителей пятого поколения. Также были завершены строительно-монтажные работы на новых объектах летно-испытательной станции.

Напомним, в мае 2019 года была анонсирована закупка Министерством обороны РФ 76 истребителей Су-57. Контракт подписали на военно-техническом форуме "Армия-2019".

Су-57 - справка УНИАН. Россияне называют Су-57 многоцелевым истребителем пятого поколения. Впрочем, не все согласны с таким определением.

По мнению некоторых специалистов, самолет нельзя отнести к новому поколению, поскольку он не соответствует требованиям малозаметности (одно из ключевых требований к "пятерке").

Напомним, в июне в ГУР подтвердили повреждение пары истребителей Су-57 на аэродроме "Ахтубинск".

Воздушно-космические силы России получают новые самолеты

Недавно Объединенная авиастроительная корпорация передала российским Воздушно-космическим силам новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Именно эти самолеты Москва активно использует в качестве носителей управляемых авиабомб с модулями планирования и коррекции. Это навесной модуль для преобразования обычных неуправляемых бомб в планерные, которые имеют увеличенный радиус действия.

По мнению экспертов, всего россияне построили около 150-160 бомбардировщиков Су-34. Сейчас из этого количества они могут использовать примерно 80 самолетов.

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