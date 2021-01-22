В тот же день депутат от фракции КПРФ Ваха Агаев умер от последствий коронавируса.

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Ваха Агаев, умерший от последствий коронавируса 23 сентября 2020 года, в этот же день проголосовал за принятие восьми законопроектов.

Об этом свидетельствуют данные из системы анализа результатов голосований в Госдуме, сообщают «Открытые медиа».

Зампред фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев подтвердил изданию, что Агаев умер 23 сентября в больнице, а другой депутат от партии - Сергей Гаврилов - ранее говорил, что перед смертью Агаев находился в коме.

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Отмечается, что Агаев голосовал не только 23 сентября, но также 22, 16 и 15 сентября. Коломейцев предположил, что за Агаева могли проголосовать его коллеги, занимающие соседние кресла. Хотя депутаты Госдумы не имеют права голосовать друг за друга и голосовать удаленно.

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Владимир Поздняков объяснил, что практика голосования за коллег давно распространена в парламенте.

«Ну, я-то знаю моего соседа, за которого голосую "за" или "против", и он за меня. Это принято так», - цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

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Автор: УНИАН