Осечкин назвал главные причины таких событий.

В российских колониях и тюрьмах продолжатся бунты, поскольку сама система способствует радикализации и озлобленности заключенных.

Такое мнение в комментарии NEXTA высказал российский правозащитник Владимир Осечкин. Он называет захват заложников в ИК-19 результатом репрессивной политики, коррупции и грубых нарушений прав заключённых в местах лишения свободы.

"Очевидно, если живых людей, мужчин, регулярно унижать, подвергать унизительным процедурам, в том числе применяя физическое насилие, запугивая пытками и изнасилованиями, очевидно, что люди начинают озлобляться", - сказал он. Видео дня

По словам Осечкина, мусульман лишают возможности молиться и могут ради издевательств давать суп со свининой. Кроме того, эти заключенные видят несправедливость внутри системы, в которой разные люди имеют разные возможности. Он считает, что именно это "вынудило их искать контакты во внешней среде".

Также правозащитник говорит, что условия для заключенных могут ужесточать для того, чтобы они активнее соглашались подписывать контракт с Министерством обороны и идти на войну против Украины.

Бунт в российской колонии

Как сообщал УНИАН, сегодня в российской исправительной колонии №19 начался бунт. Несколько заключенных взяли в плен и убили работников учреждения.

Вскоре преступники записали видео, в котором рассказали, что сделали это "ради лика Аллаха, установления Шариата и притесненных мусульман". Также один из заключенных упомянул теракт в "Крокусе".

Через несколько часов российский спецназ взяли колонию штурмом. Сообщается о гибели троих сотрудников учреждения и всех причастных заключенных.

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