Стриминговый сервис Netflix показал трейлер южнокорейской версии популярного испанского сериала – "Бумажный дом".
Ролик опубликовали на YouTube-канале сервиса Netflix Asia.
Одну из главных ролей в новом проекте исполнил звезда другого популярного сериала "Игра в кальмара", актер Пак Хэ-су. Он сыграл вора, именующего себя "Берлин".
"Бумажный дом" от Netflix: трейлер
В первом сезоне сериала будет 12 серий.
Дата премьеры шоу пока неизвестна.
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Испанский сериал "Бумажный дом" стартовал в эфире в 2017 году на канале Antena 3. Вскоре проектом заинтересовался стриминговый сервис Netflix и приобрел права на международный показ сериала.
Сюжет. Банда грабителей с географическими кличками захватила королевский монетный двор и, удерживая десятки заложников, 11 дней печатала деньги. Руководил операцией некий Профессор.