В первом сезоне шоу будет 12 серий.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер южнокорейской версии популярного испанского сериала – "Бумажный дом".

Ролик опубликовали на YouTube-канале сервиса Netflix Asia.

Одну из главных ролей в новом проекте исполнил звезда другого популярного сериала "Игра в кальмара", актер Пак Хэ-су. Он сыграл вора, именующего себя "Берлин".

"Бумажный дом" от Netflix: трейлер

В первом сезоне сериала будет 12 серий.

Дата премьеры шоу пока неизвестна.

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Испанский сериал "Бумажный дом" стартовал в эфире в 2017 году на канале Antena 3. Вскоре проектом заинтересовался стриминговый сервис Netflix и приобрел права на международный показ сериала.

Сюжет. Банда грабителей с географическими кличками захватила королевский монетный двор и, удерживая десятки заложников, 11 дней печатала деньги. Руководил операцией некий Профессор.

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