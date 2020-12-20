В полиции женщине порекомендовали перевести сына в другую школу.

В Казани в многопрофильном лицее №187 второкласснику отбили почки за то, что его мама отказалась сдавать деньги на школьные нужды.

Читайте такжеПьяный россиянин сломал нос перепутавшей квартиру женщине-врачуОб этом пишет Readovka.

По словам матери второклассника, мальчик пришел домой и рассказал, что его побили.

К вечеру у него разболелся живот. Прибывшие медики установили, что мальчику отбили почки.

Как позже выяснилось, ребенка травили в лицее с сентября, когда мать пожаловалась на неимоверные сборы. Женщина не могла сдать деньги и написала жалобу в прокуратуру.

Отмечается, что руководство школы знало о ситуации, но решило её игнорировать. В полиции женщине порекомендовали перевести сына в другую школу.

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Автор: УНИАН