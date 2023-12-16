Почти 32% опрошенных поддерживают такую практику.

Более половины (55%) россиян высказали негативное отношение к идее помилования участников войны в Украине, ранее осужденных за тяжкие преступления. Почти 32% опрошенных поддерживают такую практику. Об этом говорится в результатах исследования социологической группы Russian Field.

Анализ показал, что женщины относятся к этой практике более скептически: 60% из них не поддерживают помилование, в то время как 27% высказали свою поддержку. Среди мужчин 48% выступают против, 39% выражают поддержку.

Также выяснилось, что доля тех, кто поддерживает помилование, растет с возрастом. Среди респондентов старше 60 лет мнение разделилось почти поровну: 43% поддерживают помилование, 42% не поддерживают.

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Преступления помилованных заключенных в РФ

По всей России десятки преступлений, совершенных вернувшимися с войны с Украиной бывшими осужденными, привели к жесткому обращению с населением. По словам правозащитников, еще десятки преступлений остаются незарегистрированными.

Как пишет The Wall Street Journal, преступления, совершенные осужденными солдатами, могут разрушить представление президента Владимира Путина о том, что его действия в Украине защищают Россию от врагов.

К примеру, помилованный после участия в войне против Украины житель Оренбурга изнасиловал пятиклассницу. 11-летняя девочка из Соль-Илецка пришла к соседу Юрию Гаврилову по просьбе матери-забрать колонку. Когда девочка задержалась, мать забила тревогу и вызвала полицию. Несмотря на то, что Гаврилов требовал от девочки не рассказывать о случившемся никому, мать сразу все поняла учитывая вид ребенка. Девочка была вся в синяках.

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