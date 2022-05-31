По словам Долинского, Путин должен отвечать за свои действия в суде.

Практикующий врач-психиатр Роман Долинский прокомментировал возможность признания российского диктатора Путина невменяемым.

Об этом пишет НВ.

По его словам, вопрос вменяемости или невменяемости больше касатеся судебно-психиатрической экспертизы.

"В конце концов, оно сводится к выводу, насколько человек может осознавать свои поступки и как мог их обдумывать на момент совершения преступления. Я не судебно-психиатрический эксперт, но, по моему личному мнению, Путин сейчас осознает свои поступки и вполне понимает совершенные военные и государственные преступления. Поэтому должен нести за это наказание, а дело и суд над ним должны приобрести международную огласку. И вряд ли кто-нибудь скажет: "Он болен, поэтому мы его не будем судить", - говорит специалист.

Психиатр усомнился, что у Путина есть стратегия имитации тяжелых психиатрических нарушений.

"Вероятно, он просто хочет создать или уже создал в своей стране "ручную" судебно-психиатрическую систему, которая вообще не поднимала бы этот вопрос", - добавил он.

Ранее психотерапевт Елена Рыхальская предположила, что Путин живет в двух реальностях и, похоже, страдает шизофренией.