С 2014 года прослеживается устойчивая деградация производства боевой авиации в России, отметил обозреватель.

Заявления российских властей о наращивании производства боевых самолетов в РФ не соответствуют действительности. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал ситуацию и выразил сомнение, что России вообще когда-то удастся выбраться из возникшего "авиационного тупика".

"После 2014 года поставки российской боевой авиации стали снижаться, а качество продукции деградировать. Вторжение в Украину в 2022 и вовсе значительно снизило потенциал российских ВКС", - констатировал он.

Коваленко отметил, что, по информации из открытых источников, в 2022 году поставки новых боевых самолетов в РФ составили 29 единиц:

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бомбардировщики Су-34 - 10;

истребители Су-35С - 7;

истребители Су-30СМ2 - 4;

истребители Су-57 - 6;

учебно-боевые самолеты Як-130 - 2.

Сколько армии РФ передали боевых самолетов в 2023 году, на данный момент неизвестно, отметил Коваленко. По его словам, скорее всего, речь идет о количестве в пределах 10 единиц (Су-35С, Су-34М, Су-30СМ, Як-130).

"С 2014 года, когда против России стали вводится санкции, отчётливо прослеживалась устойчивая деградация производства боевой авиации РФ. Также, попутно, фиксировалось и падение качества и надежности производимой продукции. И с учетом современных тенденций возникает серьезное сомнение, что России удастся выбраться из возникшего авиационного тупика, не говоря уже о неких эфемерных наращиваниях производства", - подытожил эксперт.

Потери России в Украине - сколько самолетов и вертолетов потеряла РФ

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля прошлого года Россия потеряла на поле боя в Украине не менее 315 самолетов и 311 вертолетов.

Кроме того, россияне лишились 18 военных кораблей и катеров, 699 РСЗО, 4216 танков, 8205 боевых бронированных машин, 4839 артиллерийских систем, 462 средств ПВО.

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