Российские войска постепенно теряют боеспособность на определенных плацдармах, отметил обозреватель.

ВСУ третий месяц подряд бьют рекорды по уничтожению техники российских войск с акцентом на артиллерию и средства ПВО, которые размещаются во второй и третьей линиях обороны, отметил военно-политический эксперт Александр Коваленко.

"В целом темпы выноса российской арты приближают момент острого кризиса компенсации", - уверен эксперт.

По его подсчетам, количество уничтоженных российских РСЗО и ПВО продемонстрировали абсолютные рекорды в июле.

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"Уничтожение автотранспорта хоть и не показало некий рекорд, но сохранилось на очень высоком уровне, что также говорит о стабильности огневого воздействия на логистику и не только. В первую очередь потому что обеспечение полевой артиллерии БК осуществляется сейчас именно с колес", - написал Коваленко.

Кроме того, ВСУ с мая устанавливают рекорды по уничтожению спецтехники россиян, добавил эксперт.

"Таким образом, три месяца повышенной нагрузки на компенсационные процессы в рамках рекордно уничтожаемой техники, а также нарастающих логистических проблем приводят к поступательной утрате боеспособности российских войск на определенных плацдармах. Где порвется первая?" - задался он вопросом.

Потери России в Украине на 1 августа - данные Генштаба ВСУ

Напомним, как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют около 246 690 человек, из которых 500 были ликвидированы за минувшие сутки.

Кроме того, РФ уже потеряла на поле боя в Украине не менее 4216 танков, 8205 боевых бронированных машин, 4839 артиллерийских систем, 462 средств ПВО, 4027 БПЛА оперативно-тактического уровня, 7324 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

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