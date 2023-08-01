Враг потерял очередные танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО, БПЛА и тому подобное.

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 500 российских оккупантов, уничтожили около сотни единиц техники и боевых средств врага. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по сегодняшний день ориентировочно составили около 246 690 человек, из которых 500 были ликвидированы за минувшие сутки. Кроме того, в течение суток украинским защитникам удалось уничтожить:

5 вражеских танков (всего 4216 с начала широкомасштабного вторжения);

17 боевых бронированных машин (8205);

23 артиллерийские системы (4839);

2 средства ПВО (462 единицы);

10 БПЛА оперативно-тактического уровня (4027);

32 единицы автомобильной техники и автоцистерн (7324 единиц);

3 единицы специальной техники (718).

Также с 24 февраля прошлого года уничтожено 699 РСЗО противника, 315 самолетов, 311 вертолетов, 18 военных кораблей и катеров.

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Как сообщал УНИАН, силы подразделений авиации ВСУ за минувшие сутки нанесли 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 - по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 зенитно-ракетных комплексов противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 5 районов сосредоточения личного состава врага.

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