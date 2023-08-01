Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 500 российских оккупантов, уничтожили около сотни единиц техники и боевых средств врага. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по сегодняшний день ориентировочно составили около 246 690 человек, из которых 500 были ликвидированы за минувшие сутки. Кроме того, в течение суток украинским защитникам удалось уничтожить:
- 5 вражеских танков (всего 4216 с начала широкомасштабного вторжения);
- 17 боевых бронированных машин (8205);
- 23 артиллерийские системы (4839);
- 2 средства ПВО (462 единицы);
- 10 БПЛА оперативно-тактического уровня (4027);
- 32 единицы автомобильной техники и автоцистерн (7324 единиц);
- 3 единицы специальной техники (718).
Также с 24 февраля прошлого года уничтожено 699 РСЗО противника, 315 самолетов, 311 вертолетов, 18 военных кораблей и катеров.
Как сообщал УНИАН, силы подразделений авиации ВСУ за минувшие сутки нанесли 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 - по зенитно-ракетным комплексам врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 зенитно-ракетных комплексов противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 5 районов сосредоточения личного состава врага.