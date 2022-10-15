Генштаб ВС РФ вводит военную цензуру без объявления военного положения, отметил Арестович.

Уголовное преследование рашистских "военкоров" является попыткой устроить чистки Генштабом РФ в ответ на критику ФСБ.

Об этом заявил советник ОП Алексей Арестович в разговоре с Марком Фейгиным.

"Путин готов спалить все, чтобы реализовать свои цели. Ему не жалко тысячи жизней. Как думаете, в поисках виноватых почему он палит все? Потому что все предыдущие меры провалились. Армия уничтожена, военной мощи нет, надо уже забивать украинским пулеметчикам стволы мясом. В поисках виноватых, тех, кто подставил его крупнейшее и самое главное поражение в жизни, он будет искать виноватых в России? Эти поиски виноватых постоянно будут ужесточаться", - сказал Арестович.

Арестович сравнил происходящее в Кремле с репрессиями 1937 года в СРСР.

"Мы имеем дело с новым 1937 годом. Чистки будут неизбежными, жесточайшими и смертельными. Это неизбежно. Потому что Путин избрал путь эскалации и внутри страны. Под нож будут попадать самые преданные слуги режима", - добавил советник ОП.

Аресты пропагандистов означают еще одну вещь, заметил Арестович.

"По сути, это элемент военной цензуры, который вводит начальник Генштаба. А элемент военной цензуры - это фактически элемент военного положения. То есть, РФ вводит сегментарно элементы военного положения без его объявления. Почему? Потому что экономика и социальная сфера не справляются с задачами, которые ставят перед ними военно-политическое руководство. Система не приведена к современным реалиям, не соответствует вызовам войны. Они не справятся. История показала, что невозможно проводить неподготовленную мобилизацию. Заранее обречено на провал", - объяснил он.

Исчезновение Гиркина - что известно

Накануне СМИ заметили, что террорист Игорь Гиркин давно не появлялся в сети. Его информационную паузу связали с арестом.

По данным росСМИ, сразу девятерым российским пропагандистам-"военкорам" грозит уголовная статья и срок за "дискредитацию" ВС РФ и Минобороны России.

Заявление в Роскомнадзор было подписано лично начальником Генштаба Герасимовым. Со стороны генпрокуратуры дело ведёт начальник управления по надзору за исполнением закона о федеральной безопасности, терроризме, экстремизме и межнацотношениях.

Причиной стала критика Минобороны РФ и лично Сергея Шойгу в ходе "спецоперации".

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