Активистка напомнила ему о заповеди.

В Москве анонимная активистка сделала надпись красной краской возле Храма Христа Спасителя и пустила в реку плакат с надписью "В. В. **йло".

Об этом сообщает Феминистское Антивоенное Сопротивление в Telegram. Так, у храма Христа Спасителя девушка написала красной краской обращение к главе российской православной церкви Кириллу Гундяеву - "Гундяй, не убий?". Известно, что он активно поддерживает войну в Украине.

Кроме того, активистка пустила в Москву-реку баннер с надписью "В. В. **йло" и сердцами с Крымского моста в сине-жёлтых цветах.

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Антивоенные акции в России

Напомним, что в конце сентября 13 российских антивоенных движений призвали солдат своей страны отказываться от участия в войне против Украиы или сдаваться в плен ВСУ.

Недавно группа Pussy Riot выпустила антивоенную песню под названием "Мама, не смотри телевизор", в которой назвала российское правительство террористическим режимом.

В конце декабря в Подольске супружеская пара подожгла военкомат.

Еще весной депутат районного совета Воронежской области выступила с антивоенной речью. А в Нижегородской области учительница английского посоветовала студентам сесть в тюрьму, чтобы не идти на войну.

В то же время ранее член российского "Антивоенного комитета" Виктор Шендерович обвинил украинцев в "несправедливой ненависти" к россиянам.

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