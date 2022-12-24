Музыканты призвали россиян не брать повестки, а мировое сообщество - наказать Путина.

Российская группа Pussy Riot выпустила антивоенную песню, в которой осудила путинский режим. В треке под названием "Мама, не смотри телевизор" музыканты назвали правительство РФ террористическим режимом.

На YouTube-канале группы также появилось заявление. В нем Pussy Riot призывает россиян не брать повестки и не верить кремлевской пропаганде.

"Эта песня - наше заявление против войны, которую Путин начал в Украине. 24 февраля 2022 года Россия начала широкомасштабное военное наступление на Украину. Российские бомбы и ракеты разрушали украинские дома, школы, больницы, разрушали города и уничтожали жизни. Мы считаем, что режим Путина - это террористический режим, а сам Путин, его чиновники, генералы и пропагандисты - военные преступники. В основу припева положены слова пленного российского солдата-срочника, который в телефонном разговоре с матерью сказал: "Мама, здесь нет нацистов, не смотри телевизор", - отметила панк-группа.

В песне упоминается Мариуполь, "послание" для русского военного корабля и открыто говорится о преступлениях Путина. "Z - значит свастика", - спела Pussy Riot.

"Россия продолжает военную агрессию на территории Украины с 2014 года, когда российские войска аннексировали Крым и начали оккупацию Донбасса. С тех пор каждый день Украине приходится бороться за право на жизнь и за свободу, бороться за обеспечение своего суверенитета. Все эти годы международное сообщество искало компромиссы и вело дела с Россией, одновременно спонсируя жестокую войну Путина. Кремль получает миллиарды евро от продажи нефти и газа и каждый день эти деньги превращаются в украинскую кровь", - добавили музыканты.

Также они призвали мировое сообщество ввести эмбарго на покупку российской нефти и газа, запретить стране-агрессору покупать оружие. Помимо этого, музыканты выступают за арест счетов и имущества российских чиновников и говорят о необходимости международного трибунала для суда над Путиным и его пособниками.

Песни о войне РФ против Украины

Ранее УНИАН уже сообщал, что Потап довел до слез песней о разделенных из-за войны семьях. Артист подчеркнул - новой песней призывает каждого слушателя верить в нашу безоговорочную победу, которая обязательно наступит.

А певица Злата Огневич расстрогала украинцев песней о погибшем на войне любимом. Она выпустила очень чувственную песню, которая буквально берет за душу. Помимо этого, совсем недавно Позитив в новом пророческом клипе показал могилу Путина.

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