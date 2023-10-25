Спецслужбы РФ пытались разжечь антисемитские настроения на Житомирщине, а также в Днепре, Львове и Виннице.

Служба безопасности Украины разоблачила новые попытки российских спецслужб расшатать внутреннюю обстановку в Украине и дискредитировать наше государство на международной арене путем вербовки украинских подростков для совершения антисемитских провокаций.

Об этом говорится в сообщении СБУ. Так, в результате комплексных мер СБУ нейтрализовала сеть провокаторов, которых агрессор использовал "втемную".

"За счет вербовки несовершеннолетних украинских юношей спецслужбы РФ пытались разжечь антисемитские настроения на Житомирщине, а также В Днепре, Львове и Виннице. В состав группы входили 13-17-летние ученики местных школ. Для их дистанционной вербовки спецслужбы РФ создали молодежный праворадикальный Телеграм-канал", - говорится в сообщении.

Видео дня

В частности, на этом интернет-ресурсе его российские администраторы, используя психологические манипуляции, призвали украинских подростков к совершению актов антисемитизма в их населенных пунктах.

"Согласно замыслу спецслужб РФ вражеские провокации должны были быть в виде нанесения оскорбительных надписей на памятных местах и осуществления там подрывов с использованием самодельных взрывных устройств. При этом представители страны-агрессора предлагали участникам сообщества публиковать фото - и "видеоотчеты" провокаций. Полученные таким образом медиафайлы российские спецслужбы "разгоняли" в зарубежных СМИ как фейковые публикации для дискредитации Украины", - отметили в СБУ.

В этой связи, на Житомирщине разоблачен 15-летний школьник из города Радомышль, которого представители страны-агрессора длительное время психологически "обрабатывали" через интернет.

"Оккупанты требовали от юноши нанести антисемитские надписи на одном из мемориальных знаков на территории области. Позже аналогичные провокационные изображения были обнаружены на стенах нескольких частных домов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Днепре, Львове и Виннице разоблачены местные участники подконтрольного РФ телеграм-канала. Ими оказались четверо школьников местных учебных заведений.

"Задокументировано как представители российских спецслужб призвали их к совершению актов вандализма на местах памяти жертв Холокоста", - отметили в СБУ.

При этом, во время обысков по адресам проживания подростков обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с фотографиями-отчетами провокаций в пользу РФ, а также компоненты для кустарного изготовления взрывчатки.

Сейчас по всем разоблаченным фактам продолжается расследование в рамках уголовного производства, начатого по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего);

- ч. 1 ст. 300 (Ввоз, изготовление или распространение товаров, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию);

- ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

СБУ обращается к украинцам быть бдительными и держать на контроле круг интересов своих детей, чтобы предотвращать влияние на них вражеских спецслужб. Также надо не поддаваться на провокации и содействовать правоохранительным органам в установлении организаторов, исполнителей и пособников преступных действий.

ФСБ РФ вербует украинских детей

Как сообщал УНИАН, российские спецслужбы в социальных сетях и на игровых интернет-платформах вербуют украинских подростков для осуществления фейковых заминирований. В частности, в Черкассах разоблачили двух учеников старших классов местной школы, которые в июле сообщили о "минировании" ОВА и торгового центра.

Вас также могут заинтересовать новости: