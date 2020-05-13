В России нашли скелет человека, сидевшего с бутылкой на диване

Видимых признаков насильственной смерти на скелете нет.

На одной из дач в станице Елизаветинская (Краснодарский край, РФ) нашли мертвого человека, сидевшего с бутылкой на диване.

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Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Соседи заметили, что дом давно пустует. Они заглянули в окно и увидели человеческий скелет, сидевший на диване. Прибывшие на место происшествия эксперты установили, что останкам около двух лет.

Источник сообщил, что видимых признаков насильственной смерти нет. В настоящее время специалисты выясняют личность умершего и обстоятельства случившегося.

Как сообщал УНИАН, в Вологодской области Российской Федерации 28-летний работник хлебозавода задушил, а затем замуровал в подвале свою 27-летнюю коллегу.