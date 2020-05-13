В России нашли скелет человека, сидевшего с бутылкой на диване
15:14, 13 мая 2020Русский міръ
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Видимых признаков насильственной смерти на скелете нет.
Иллюстрация / фото: depositphotos.com
На одной из дач в станице Елизаветинская (Краснодарский край, РФ) нашли мертвого человека, сидевшего с бутылкой на диване.
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Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Соседи заметили, что дом давно пустует. Они заглянули в окно и увидели человеческий скелет, сидевший на диване. Прибывшие на место происшествия эксперты установили, что останкам около двух лет.
Источник сообщил, что видимых признаков насильственной смерти нет. В настоящее время специалисты выясняют личность умершего и обстоятельства случившегося.
Как сообщал УНИАН, в Вологодской области Российской Федерации 28-летний работник хлебозавода задушил, а затем замуровал в подвале свою 27-летнюю коллегу.
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