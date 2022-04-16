В День победы Путин не сможет выстроить своих солдат, как это было раньше.

Военная помпезность и зрелищность парада ко дню Победы в России будет резко контрастировать с тяжелыми боями и неудачами в Украине. Эксперты задаются вопросом, как Путин подаст публике военные действия русских.

Об этом говорится в материале NBC News.

До недавнего времени Путин использовал парады в Москве 9 мая для сплочения граждан РФ и создания российской идентичности на фоне разгрома нацистской армии Советским Союзом.

Сам российский президент рассказывал о погибших и раненых членах семьи во времена блокады Гитлером Ленинграда.

Теперь же глава Кремля ежегодно на День победы затрагивает вопросы современных проблем безопасности. "Это говорит о целях России в мировой политике", - считает политолог кафедры военных исследований Королевского колледжа Бен Судавар.

Таким образом, Путин пытается донести до масс, что он – именно тот человек, кто проведет страну через невзгоды, как уже было в 1945 году.

В День победы Путин не сможет выстроить своих солдат, как это было раньше, отметил Судавар. Поскольку Россия уже "потеряла тысячи" в войне с Украиной.

Но, добавил он, российскому президенту будет "очень легко" соврать о победах в "спецоперации", потому что мало шансов, что кто-то из военнослужащих запротестует.

"Военные ВС РФ могут не соглашаться со своим руководством, но они этого не делают публично. Это не только страх возмездия, это также страх быть обвиненным в нелояльности", - объяснил Судавар.

Ранее генерал СБУ в отставке Андрей Кожемякин заявил, что Путин поставил цель – захватить Донбасс вместе с Мариуполем до 9 мая, чтобы подать это российской аудитории в качестве "победы".

Однако в таком случае РФ рискует повторить те же ошибке, которые были допущены командованием в начале войны 24 февраля, пишет Bloomberg.

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