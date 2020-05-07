Очередное дно: оккупанты в ОРДЛО выпустили открытку со Сталиным к 9 мая (фото)

Почтовая карточка состоит из марки с лозунгом «За Родину! За Сталина!» и штемпеля «Город Сталино».

Подконтрольные Кремлю оккупационные власти на Донбассе выпустили к 9 мая поздравительную открытку с изображением Иосифа Сталина.

Об этом сообщают Новости Донбасса.

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Почтовая карточка также состоит из марки с лозунгом «За Родину! За Сталина!» и штемпеля «Город Сталино».

На лицевой стороне карточки размещена карта Донбасской операции, в ходе которой 8 сентября 1943 года был освобожден от нацистов Донецк, тогда его называло Сталино. В правом верхнем углу – марка с портретом тогдашнего советского правителя Иосифа Сталина.

На обратной стороне карточки разместили коллаж архивных фото города.

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