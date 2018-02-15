Ждали семь лет: в России торжественно открыли забор из пиломатериалов (фото)

10:17, 15 февраля 2018
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Забор установлен вокруг школы-интерната / фото t.me/breakingmash

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Как сообщает Telegram-канал Mash, в 2011 году суд потребовал установить забор вокруг местной школы-интерната, но всё это время на него не могли выделить финансирование.

«Недавно местные предприниматели выделили интернату горбыль и забор наконец-то сделали», – говорится в сообщении.

При этом канал не уточняет, в каком именно населенном пункте состоялось «торжественное» мероприятие.

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Теги: #Россия#курьезы