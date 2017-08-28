"Настоящее событие": в российском Томске торжественно открыли водоколонку (видео)

Мэр Томска Иван Кляйн вместе со спикером местной Думы Сергеем Пановым в торжественной обстановке открыли водоколонку на пересечении улиц Шпальной и Строевой на окраине города.

Об этом сообщает российское издание «Настоящее время».

В выпуске новостей говорится, что "красная лента около колонки - картина для 21 века не совсем привычная, но для жителей Шпальной и Строевой это настоящее событие".

До этого пять лет воду на улицы привозил КАМАЗ.

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"Долгое время люди испытывали трудности не только с подвозом воды, но и подвергали себя опасности в случае пожара. В домах пока еще нет воды, но на улицах она уже есть. В этом районе расположено 29 колодцев, с которых можно подключать воду в дома", - сообщил Иван Кляйн.

"Теперь водоснабжение может появиться в каждом из 78 домов. Для этого жителям необходимо заключить договор на обслуживание с Томскводоканалом. Малоимущим власти обещают с этим помочь", - говорится в репортаже государственного российского телевидения.

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