Русский митрополит пожаловался, что не созрел к iPhone 10

Митрополит отметил, что по его мнению, Apple не совсем честными методами захватывает все больше позиций, в то время, как позиции Microsoft сужаются.

Русский митрополит Илларион заявил, что перешел на iPhone 8, но до iPhone еще 10 не созрел.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Я уже перешел на восьмой, потому что его мне подарили на Новый год. Но я пока не созрел до десятого iPhone, которым пользуются уже много моих более продвинутых и младших помощников", – отметил Иларион.

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Также, добавил, что никак не может перейти от компьютеров с операционной системой Microsoft к Apple. Отметил, что по его мнению, Apple не совсем честными методами захватывает все больше позиций, в то время, как позиции Microsoft сужаются.