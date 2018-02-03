Русский митрополит пожаловался, что не созрел к iPhone 10

16:55, 03 февраля 2018
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Русский митрополит Илларион заявил, что не созрел к iPhone 10 / фото pravmir.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

"Я уже перешел на восьмой, потому что его мне подарили на Новый год. Но я пока не созрел до десятого iPhone, которым пользуются уже много моих более продвинутых и младших помощников", – отметил Иларион.

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Также, добавил, что никак не может перейти от компьютеров с операционной системой Microsoft к Apple. Отметил, что по его мнению, Apple не совсем честными методами захватывает все больше позиций, в то время, как позиции Microsoft сужаются.

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Теги: #российский метрополит#iPhone 10