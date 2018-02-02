В Петербурге в мост с надписью "Газель" не проедет" врезалась уже 16-я "Газель" - СМИ

16:05, 02 февраля 2018
Русский міръ
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Очередной "Газели" снесло крышу мостом / фото vk.com/spb_today

Как передает "Росбалт", с начала осени это уже минимум 16-я «Газель», врезавшаяся в мост. При этом на нем имеется надпись «Газель» не проедет».

Объявление не останавливает даже водителей более крупных грузовиков. Жертвами моста пали несколько фур и автобус.

"Газель" не проедет, предупреждал мост. И не проехала / фото vk.com/spb_today

СМИ Петербурга называют этот путепровод "непоколебимым", а водители - мост "Ты не пройдешь" и "Минус крыша".

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Теги: #Газель против моста#водители России#мосты России