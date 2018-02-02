В Петербурге в мост с надписью "Газель" не проедет" врезалась уже 16-я "Газель" - СМИ
16:05, 02 февраля 2018
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Объявление не останавливает даже водителей более крупных грузовиков.
Очередной "Газели" снесло крышу мостом / фото vk.com/spb_today
В Петербурге утром 2 февраля в мост над Ленсоветовской дорогой врезался автомобиль марки "Газель", сообщают очевидцы.
Как передает "Росбалт", с начала осени это уже минимум 16-я «Газель», врезавшаяся в мост. При этом на нем имеется надпись «Газель» не проедет».
Объявление не останавливает даже водителей более крупных грузовиков. Жертвами моста пали несколько фур и автобус.
"Газель" не проедет, предупреждал мост. И не проехала / фото vk.com/spb_today
СМИ Петербурга называют этот путепровод "непоколебимым", а водители - мост "Ты не пройдешь" и "Минус крыша".
Напомним, ранее в городе Киров в России пьяный групповой секс в автомобиле во время движения закончился масштабным ДТП.
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