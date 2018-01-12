"Позор государству": в России сняли на видео, как пенсионеры достают из помойки просроченные продукты

14:04, 12 января 2018
Русский міръ
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Голос за кадром говорит, что пенсионеры ожидают просрочку. Также слышно: "Позор государству".

В сети опубликовали видео, на котором российские пенсионеры ожидают сотрудника магазина, который везет на помойку просроченные продукты. Его в своем Twitter показал блогер Рустем Адагамов.

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"В Серпухове работник продуктового магазина везет к помойке тележку с просрочкой. Местные уже поджидают его. 2018 год", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, пенсионер Анатолий Вертипрахов из Ясной Оловяннинского района Забайкальского края РФ после того, как приставы сняли с его карты всю пенсию до последней копейки, написал письмо Путину с просьбой вырыть ему могилу и купить гроб

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Теги: #просроченные продукты#пенсионеры в РФ