"Позор государству": в России сняли на видео, как пенсионеры достают из помойки просроченные продукты
Голос за кадром говорит, что пенсионеры ожидают просрочку. Также слышно: "Позор государству".
В Серпухове работник продуктового магазина везет к помойке тележку с просрочкой. Местные уже поджидают его. 2018 год. pic.twitter.com/tgjv8lJKYN— Рустем Адагамов (@adagamov) January 12, 2018
В сети опубликовали видео, на котором российские пенсионеры ожидают сотрудника магазина, который везет на помойку просроченные продукты. Его в своем Twitter показал блогер Рустем Адагамов.
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"В Серпухове работник продуктового магазина везет к помойке тележку с просрочкой. Местные уже поджидают его. 2018 год", - говорится в его сообщении.
Как сообщал УНИАН, пенсионер Анатолий Вертипрахов из Ясной Оловяннинского района Забайкальского края РФ после того, как приставы сняли с его карты всю пенсию до последней копейки, написал письмо Путину с просьбой вырыть ему могилу и купить гроб.