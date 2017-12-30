Для новогоднего настроения: россиянин создал скульптуру собачьей упряжки из навоза (фото)

15:52, 30 декабря 2017
Русский міръ
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Композиция символа наступающего года, выполненная из навоза, появилась в центре села Уолба в Якутии. 

news.ykt.ru

Житель Якутии Михаил Боппосов слепил из навоза скульптуру. На этот раз в центре села Уолба появилась собачья упряжка - символ 2018.

Об этом сообщает местное издание news.ykt.ru.

Собачья упряжка из навоза / news.ykt.ru

Боппосов отметил, что внутреннее убранство урасы тоже из навоза. Композиция находится в центре села.

Отметим, что это уже не первая подобная композиция россиянина. Ранее он уже лепил новогоднюю елку, змею, коз, обезьян и петуха.

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Теги: #скульптура из навоза