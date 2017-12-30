Для новогоднего настроения: россиянин создал скульптуру собачьей упряжки из навоза (фото)

Житель Якутии Михаил Боппосов слепил из навоза скульптуру. На этот раз в центре села Уолба появилась собачья упряжка - символ 2018.

Об этом сообщает местное издание news.ykt.ru.

Боппосов отметил, что внутреннее убранство урасы тоже из навоза. Композиция находится в центре села.

Отметим, что это уже не первая подобная композиция россиянина. Ранее он уже лепил новогоднюю елку, змею, коз, обезьян и петуха.