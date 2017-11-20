Российский школьник стал объектом расследования спецслужб после слов о солдатах вермахта
18:29, 20 ноября 2017Русский міръ
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Мальчик рассказал о судьбе немецкого солдата, который погиб в советском плену. И высказал мнение, что не все немцы хотели воевать. Дома на парня набросились с критикой.
Мальчик рассказал о судьбе немецкого солдата, который погиб в советском плену / скриншот
Российский школьник стал объектом расследования спецслужб из-за речи в парламенте Германии. Об этом говорится в сюжете ТСН.
В Бундестаг Николай Десятниченко приехал на встречу по случаю дня памяти жертв войн. Он рассказал о судьбе немецкого солдата, который погиб в советском плену. И высказал мнение, что не все немцы хотели воевать.
Дома на парня набросились с критикой. Местный депутат обратилась в прокуратуру, а блогер, который обратил внимание на украинскую фамилию юного историка, обвинил его в реабилитации нацистских преступников и потребовал вмешательства ФСБ.
Как сообщал УНИАН, в России не нашли места студентам на время проведения ЧМ-2018 по футболу.
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