Российский школьник стал объектом расследования спецслужб после слов о солдатах вермахта

Российский школьник стал объектом расследования спецслужб из-за речи в парламенте Германии. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Бундестаг Николай Десятниченко приехал на встречу по случаю дня памяти жертв войн. Он рассказал о судьбе немецкого солдата, который погиб в советском плену. И высказал мнение, что не все немцы хотели воевать.

Дома на парня набросились с критикой. Местный депутат обратилась в прокуратуру, а блогер, который обратил внимание на украинскую фамилию юного историка, обвинил его в реабилитации нацистских преступников и потребовал вмешательства ФСБ.

Как сообщал УНИАН, в России не нашли места студентам на время проведения ЧМ-2018 по футболу.