Вор-сладкоежка: в России мужчина украл 100 плиток шоколада и съел их все
Кондитерские изделия воровал 29-летний житель Брянска. Вернуть шоколад мужчина не смог, так как все съел.
В Дятькове Брянской области России полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже 100 плиток шоколада. За это ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщается на сайте областного управления МВД.
Как сообщается, в конце октября в трех дятьковских супермаркетах начали пропадать шоколадки. Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что кондитерские изделия воровал 29-летний житель Брянска.
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Парень прятал стопку шоколадных плиток в небольшую сумку и затем спокойно выходил из торгового зала. Таким образом он вынес из магазинов около 100 шоколадок на общую сумму пять тысяч рублей.
После задержания мужчина признался в кражах, но вернуть шоколад не смог. По его словам, за несколько недель он успел съесть все сворованные плитки. Он пообещал возместить причиненный ущерб, на него завели дело о краже.
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