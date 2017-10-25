Напавшего с ножом на ведущую "Эха Москвы" арестовали на 2 месяца: он частично признал вину

Пресненский районный суд города Москвы во вторник, 24 октября, постановил на два месяца - до 23 декабря - арестовать Бориса Грица, обвиняемого в покушении на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Подозреваемый решил не обжаловать вердикт и частично признал свою вину.

Как передает DW.com, в ходе заседания он подтвердил, что нанес журналистке ножевое ранение, однако заявил при этом, что намерения убивать ее у него не было.

Поскольку Гриц имеет двойное гражданство - России и Израиля, следствие сочло, что он может попробовать скрыться от суда, а также уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей.

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Для проверки состояния здоровья подозреваемого Следственный комитет РФ обратится к израильским коллегам, мотивируя это тем, что "обвиняемый долгое время не проживал в России".

Между тем, как сообщила в Facebook журналистка "Эха Москвы" Ирина Воробьева, Фельгенгауэр впервые после нападения обратилась к коллегам. В соцсети Воробьева выложила рукописную записку, которую находящаяся в больнице журналистка якобы передала через родных.

"Все со мной будет хорошо. Дышать через трубочку даже прикольно, - говорится в письме. - Впервые за 16 лет на радио я выспалась".

В понедельник, 23 октября, Татьяна Фельгенгауэр получила ранение ножом в шею в помещении редакции "Эха Москвы". Нападавший, гражданин России и Израиля Борис Гриц, зашел в здание радиостанции на Новом Арбате, распылил в лицо охраннику газ раздражающего действия, поднялся на 14-й этаж, напал на ведущую и нанес ей ножевое ранение в шею. По словам первого заместителя Венедиктова, пострадали также два охранника. Мотивы преступника устанавливаются.