В России мать дзюдоиста избила его во время турнира за неприличный жест, а затем накинулась на судью (видео)

На турнире по дзюдо в Новгородской области России мать накинулась на своего ребенка за то, что он показал неприличный жест судье. Об этом сообщает "Великий Новгород".

На кадрах видно, как женщина наносит ребенку несколько мощных ударов. После этого она набрасывается с кулаками и на судью, вступившегося за ребенка. Некоторые СМИ указывают, что это был один из зрителей.

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«Ребенок выигрывал, а затем, на последних секундах, проиграл чистым броском. Не выдержал и показал судье средний палец. Его мать это заметила, после чего решила проучить его, но эмоции зашкаливали», - пояснила тренер по дзюдо Виктория Чистякова.

Как сообщал УНИАН, ранее в России медведь напал на дрессировщика. Животное повалило дрессировщика на пол и хотело его атаковать.