В России мужчина попытался разрубить двойную сплошную топором (видео)

Автомобилисты из Тольятти сняли на видео, как местный житель с помощью топора пытается превратить двойную сплошную в прерывистую, а может быть, и полностью стереть с полотна трассы.

Мужчина тщательно подготовился и даже надел защитные очки, пишет местное издание Tolyatty.ru.

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Пользователи сети предположили, что мужчина хотел сделать выезд для посетителей местного общепита, которым приходится, следуя правилам, выезжать из заведения только в одну сторону.

Стереть дорожную разметку, как выяснилось, подручными средствами не просто. Поэтому в дело пошла тяжелая артиллерия в виде топора.

Как сообщал УНИАН, в российском Екатеринбурге дорожные рабочие закатали в асфальт старый пень.