"Памятник своему маразму": в России посреди дороги закатали в асфальт старый пень (фото)

В российском Екатеринбурге дорожные рабочие закатали в асфальт старый пень.

Житель соседнего дома рассказал изданию Е1.RU, что пень на этом участке дороги находится уже много лет, и его привыкли объезжать

"Этой зимой велись земляные работы как раз на этом участке дороги, и вот сейчас настало время асфальтировать проезжую часть. И, как несложно догадаться, пень просто закатали в новый асфальт. Теперь у нас во дворе появился памятник маразму", – рассказывает житель Екатеринбурга Дмитрий.

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Дмитрий обратился в администрацию Кировского района города, где ему ответили, что не знают ответственного подрядчика за работы на этом участке. В земельном комитете горожанину пояснили, что для сноса пня необходимо специальное разрешение.

Позднее стало известно, что дорогу на этом участке ремонтировал Водоканал. В пресс-службе администрации пояснили, что убрать пень должны были еще на начальном этапе работ, а руководителю ведомства будет направлено письмо с просьбой избавиться от останков спиленного дерева на проезжей части.

Отмечается, что похожий случай произошел в 2015 году в Пскове. Там дорожные рабочие тоже оставили пень нетронутым, обложив его поребриком.