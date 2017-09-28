В российском Новосибирске запретили домашним животным громко лаять и выть по ночам
Также запрещено лаять и выть во время обеденного перерыва.
Депутаты заксобрания Новосибирской области в четверг на сессии приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы для владельцев домашних животных, чьи питомцы шумят по ночам, сообщил РИА Новости представитель парламента.
"Законопроект сегодня принят в первом чтении", — сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, поправки в закон "Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области" обяжут владельцев домашних животных "принимать меры по прекращению действий домашних животных, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан (лая, воя и так далее).
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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его принятие необходимо, исходя из требования к владельцам домашних собак и кошек соблюдать общественный порядок, не нарушать тишину и покой.
Соблюдать закон о тишине нужно будет с 22.00 до 7.00 в будние дни и с 22.00 до 9.00 в выходные и нерабочие праздничные дни. Днем домашние животные не должны шуметь с 13.00 до 14.00. Действующий сейчас закон запрещает в эти часы шуметь только жильцам многоквартирных домов. Нарушителей ждут штрафы от 3 тысяч рублей для обычных людей до 10 тысяч для юридических лиц.