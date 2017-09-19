Русская свадьба в Венеции закончилась массовой дракой - гости обменялись ударами, пинками и пощечинами

Три человека задержаны после драки на русской свадьбе на одном из островов Венецианской лагуны. Об этом сообщили в полицейском управлении итальянского города, передает РИА Новости.

Ссора между гостями праздника вспыхнула рано утром в понедельник. К тому моменту свадьба, на которую были приглашены 250 человек, продолжалась уже третий день.

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"Крики внутри ресторана переросли в драку перед главным входом и причалом для гостей. Чтобы разнять дерущихся, не хватило усилий двух охранников отеля и бармена. Участники драки обменивались ударами, пинками и пощечинами, часть которых досталась и персоналу заведения", — заявили в полиции.

Участвовавшие в потасовке сотрудники отеля получили медицинскую помощь и отказались подавать заявления в полицию. На этом конфликт оказался исчерпан.

Как сообщал УНИАН, в российском городе Казань посреди улицы устроили драку мужчины в костюмах Бэтмена, Человека-Паука и Санта Клауса.