"Озеленение по-питерски": к засохшим деревьям зеленые ветви примотали скотчем (видео)

В российском Санкт-Петербурге работники коммунальных служб для победы в конкурсе на лучшее благоустройство сада "озеленили" засохшие деревья, примотав к ним зеленые ветви скотчем. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского национального фронта.

Активисты Общероссийского народного фронта в рамках работы Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Санкт-Петербурге совместно с представителями «Молодежки ОНФ», провели мониторинг сада Ткачей на улице Бабушкина. Ранее общественники получили обращения граждан, которые пожаловались в Народный фронт, что для благоустройства зеленой зоны работники коммунальных служб приклеили на скотч к засохшим деревьям новые зеленые ветки.

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«Посетители сада рассказывают, что раньше это были красивые рябины, но из-за отсутствия должного ухода они погибли, и долгое время никого из садовников не беспокоили. А два дня назад ожившие рябиновые саженцы превратились в раскидистые ивы. Накануне днем жители соседних домов видели 10 человек, которые осматривали сад, и сделали вывод, что к их приезду и готовились работники, «озеленив» мертвые деревья», – отметил эксперт ОНФ Дмитрий Груздев.

Ранее сообщалось, что российский чиновник обвинил бакланов в протечках крыши на стадионе "Санкт-Петербург".