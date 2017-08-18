В Москве мужчине едва не сломали руку за то, что он припарковался на месте мэра (видео)
Позже потерпевший опубликовал видео, где сообщил, что в больнице Склифосовского его пытаются «сделать пьяным».
В Москве охрана мэрии едва не сломали руку мужчине, который припарковал свой автомобиль на личном месте мэра города Сергей Собянина. Об этом в Twitter рассказал сам пострадавший Вадим Коровин.
Он сообщил, что охрана не разрешила пока госпитализацию. Мужчину планируют перед этим доставить в отделение полиции на Тверской.
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Коровин пояснил, что охрана мэрии его схватила после того, как он отказался отъехать с парковки.
Что произошло pic.twitter.com/ngXqHGNWtY— Вадим КОРОВИН (@Pjatak) August 18, 2017
Позже Коровин опубликовал видео, где сообщил, что в больнице Склифосовского его пытаются «сделать пьяным».
в склифе. https://t.co/E00DASPxN4— Вадим КОРОВИН (@Pjatak) August 18, 2017
«Мне сломали руку за то, что я припарковался на месте мэра Москвы))) не скучайте)))», - написал Коровин, впрочем позже стало известно, что рука не сломана, а только растянуты связки.