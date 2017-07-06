Похозяйничал: медведь пять часов громил кухню спящего американца (видео)

Животное провело на кухне пять часов, а сам хозяин мирно спал в своей комнате. Благодаря установленной в доме камере можно посмотреть на похождения медведя, передает Daily News.

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Так, он обошел всю кухню в поисках еды и даже сумел заглянуть в холодильник. "Гостя" в разгромленной комнате хозяин дома обнаружил только утром.

Когда специалисты прибыли на место инцидента, они решили усыпить хищника, поскольку он якобы представлял опасность для людей.

Ранее в США дикий медведь решил поучаствовать в массовом забеге.