Похозяйничал: медведь пять часов громил кухню спящего американца (видео)
19:01, 06 июля 2017Курьёзы
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Медведь забрался в дом к жителю американского города Колорадо-Спрингс.
Животное провело на кухне пять часов, а сам хозяин мирно спал в своей комнате. Благодаря установленной в доме камере можно посмотреть на похождения медведя, передает Daily News.
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Так, он обошел всю кухню в поисках еды и даже сумел заглянуть в холодильник. "Гостя" в разгромленной комнате хозяин дома обнаружил только утром.
Когда специалисты прибыли на место инцидента, они решили усыпить хищника, поскольку он якобы представлял опасность для людей.
Ранее в США дикий медведь решил поучаствовать в массовом забеге.
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