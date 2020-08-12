Спустя 20 лет после гибели "Курска": в России горит подводная лодка

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Под Санкт-Петербургом, в Кронштадте, загорелась подводная лодка. Примечательно, что ровно 20 лет назад, 12 августа произошел взрыв на российской подводной лодке "Курск", в результате которого погибли все 118 членов экипажа.

Об этом сообщает местный телеканал "78" в своем Telegram-канале.

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По словам источника телеканала, подводная лодка пришвартована на заводе, она находится на ремонте. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники МЧС выехали на место происшествия для проверки сообщения о возгорании.

Катастрофы с подлодками в России - что было до этого

Атомный подводный ракетный крейсер «Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров. Погибли все 118 членов экипажа, находившиеся на борту.

1 июля 2019 года на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», находившейся на полигоне боевой подготовки Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря, произошло возгорание, которое привело к гибели 14 моряков-подводников

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