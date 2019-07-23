СМИ о пожаре на «Лошарике»: причиной гибели подводников стал взрыв батареи, установленной взамен украинской

Глубоководные станции типа АС-31 долгое время комплектовались серебряно-цинковыми аккумуляторами, которые производились в Украине.

На российском глубоководном аппарате АС-31 (известен среди моряков как «Лошарик»), где в результате пожара погибли 14 подводников, взорвалась аккумуляторная батарея, которую установили вместо украинского аккумулятора.

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Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсанъ». Отмечается, что эксперты установили факт взрыва уже в доке, после инцидента. Допускается, что взрыв произошел в момент подготовки экипажа к эвакуации. Аккумулятор, очевидно, стал и источником нарастающего объемного горения.

Как поясняют специалисты, соответствующей комиссией рассматриваются три традиционные в расследовании любой техногенной катастрофы версии — отказ техники, ошибка экипажа и злонамеренное воздействие.

В ходе расследования инцидента установлено, что глубоководные станции типа АС-31 долгое время комплектовались серебряно-цинковыми аккумуляторами, которые производились в Украине. После осложнения отношений между Киевом и Москвой аккумуляторы АС-31, находящейся на гарантийном обслуживании завода-производителя, заменили на российские литий-ионные батареи.

В качестве производителя и поставщика аккумуляторов для аппаратов было выбран санкт-петербургский завод ОАО «Аккумуляторная компания "Ригель".

По данным источников, изучая сопроводительную документацию к продукции «Ригеля», эксперты обнаружили сертификаты, свидетельствующие о том, что переданные флоту батареи прошли испытания на взрывобезопасность.

Сейчас выясняется, кто и каким образом испытывал изделия, а также почему при этом не присутствовали представители заказчика — Минобороны. Представители завода, к которым журналисты обратились за разъяснениями, от комментариев воздержались.

Отмечается, что весь экипаж АС-31 после возгорания на борту еще мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако предпочел действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть».

Как сообщал УНИАН, секретное подразделение, четырнадцать моряков которого погибли во время ЧП на российском подводном аппарате, базируется в Санкт-Петербурге. Известно, что экипаж боролся с пожаром, который возник во время боевого похода и сумел привести исследовательскую подлодку на военно-морскую базу в Североморск.