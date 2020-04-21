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В России выкуп невесты закончился массовой дракой со стрельбой

10:19, 21 апреля 2020
Русский міръ
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По факту было возбуждено два уголовных дела / Фото: Владимир Аносов/РГ

В районном городе Изобильном Ставропольского края Российской Федерации во время традиционной церемонии выкупа невест произошла массовая драка со стрельбой.

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Об этом сообщает RG.ru.

Инцидент произошел в эти выходные.  По предварительной версии правоохранителей, одна из сторон организаторов свадьбы не вернула полученную до этого крупную денежную сумму в качестве выкупа за невесту.

Утихомирить участников потасовки удалось только усиленному наряду полиции.

Полицейские доставили предполагаемых зачинщиков потасовки в городской отдел МВД. Было возбуждено два уголовных дела.

Других подробностей происшествия пока не сообщается.

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