В России выкуп невесты закончился массовой дракой со стрельбой

Утихомирить участников потасовки удалось только усиленному наряду полиции.

В районном городе Изобильном Ставропольского края Российской Федерации во время традиционной церемонии выкупа невест произошла массовая драка со стрельбой.

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Об этом сообщает RG.ru.

Инцидент произошел в эти выходные. По предварительной версии правоохранителей, одна из сторон организаторов свадьбы не вернула полученную до этого крупную денежную сумму в качестве выкупа за невесту.

Утихомирить участников потасовки удалось только усиленному наряду полиции.

Полицейские доставили предполагаемых зачинщиков потасовки в городской отдел МВД. Было возбуждено два уголовных дела.

Других подробностей происшествия пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, руководителя ЗАГСа города Таштагола (Кемеровская область) обвиняют в превышении должностных полномочий за незаконную регистрацию брака без согласия жениха.