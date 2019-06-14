Россиянка заключила брак с мужчиной без сознания, а на следующий день он умер

Руководителя ЗАГСа обвиняют в превышении должностных полномочий за незаконную регистрацию брака без согласия жениха.

Руководителя ЗАГСа города Таштагола (Кемеровская область) обвиняют в превышении должностных полномочий за незаконную регистрацию брака без согласия жениха.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

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По версии следствия, в июле 2017 года чиновница выполнила просьбу своей знакомой и зарегистрировала ее брак с мужчиной, который находился в бессознательном состоянии в больнице Новокузнецка, куда попал из-за огнестрельного ранения. На следующий день после "бракосочетания" он умер.

Женщина получила статус супруги, а также все имущественные и личные неимущественные права и нематериальные блага. Впоследствии она потребовала компенсировать ей моральный ущерб, вызванный смертью мужа, и суд взыскал в ее пользу 100 тысяч рублей.

Прокурор Таштагола утвердил обвинительное заключение и направил дело в городской суд для рассмотрения по существу.