Московского хирурга, рассказавшего о нехватке масок, вызвали в прокуратуру

Врачу негласно предлагали уволиться за "вынос сора из избы".

Московского нейрохирурга Всеволода Шурхая, который пожаловался в Роспотребнадзор на нехватку средств защиты для медиков в больнице, где он работает, вызвали в прокуратуру.

Об этом сообщает "Настоящее время". Издание 24 марта опубликовало с ним интервью.

Как говорится в письме из Тверской межрайонной прокуратуры Москвы, Шурхая вызвали для дачи объяснений в рамках проверки Центра нейрохирургии имени академика Бурденко (именно там работает хирург), начатую после его обращения.

В своем интервью врач рассказал, что в его отделении врачам не хватает масок-респираторов и нет ультрафиолетовых ламп, которые очищают воздух, – ​хотя по распоряжению главного санитарного врача Москвы столичные больницы должны быть обеспечены необходимыми средствами защиты.

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Кроме того, хирург рассказал, что сотрудникам его отделения предложили измерять себе температуру ртутным градусником –​ единственным на отделение из 40 человек.

По информации российских СМИ, после выхода интервью, 25 марта, главный врач Центра нейрохирургии имени Бурденко обратился к Шурхаю с просьбой "дать письменное пояснение" по поводу публикации в СМИ. Руководство также намекало на увольнение хирурга за "вынос сора из избы".

Как сообщал УНИАН, в России за сутки выявили более тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом.

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