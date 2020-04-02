Карантин в РФ: некоторые россияне "выгуливают" детей на крыше (видео)
09:23, 02 апреля 2020Русский міръ
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В России ввели режим самоизоляции из-за коронавируса.
Россиянин "выгулял" детей на крыше / скриншот видео
В России во время карантина некоторые россияне прибегли к необычным формам "прогулки".
Как пишет UTV, 1 апреля в городе Уфа заметили мужчину, который "выгуливал" маленьких детей на крыше пристройки.
Эту ситуацию прокомментировали местные власти. В управлении гражданской защиты Уфы пообещали провести с родителем беседу в целях безопасности, поскольку в дальнейшем ребенок может попробовать выйти из окна самостоятельно.
Режим самоизоляции в указанном регионе начал действовать с 20:00 31 марта.
Как сообщал УНИАН, россиян, которые возвращаются из-за границы, хотят обязать во время обязательного 14-дневного карантина вести дневник на портале "Госуслуги".
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