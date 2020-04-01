"Доказательство в суде": россиян на карантине хотят обязать вести электронный дневник

Следить за людьми властям РФ также помогут мобильные операторы.

Россиян, которые возвращаются из-за границы, хотят обязать во время обязательного 14-дневного карантина вести дневник на портале "Госуслуги".

Как сообщает "Настоящее время", об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, россияне в записях будут обязаны сообщать властям о своем самочувствии и подтверждать, что остаются дома. В случае нарушения карантина этот дневник власти рассчитывают использовать как доказательство в суде.

Читайте такжеНесовершеннолетний сын заммэра Москвы устроил уличные гонки вместо карантина - СМИ

"Дальше с помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине. И, в случае несоблюдения условий самоизоляции, операторы будут передавать соответствующую информацию, в том числе и в МВД", - пояснил Мишустин.

Официально указ на эту тему пока не подписан и не опубликован.

Как сообщал УНИАН, за сутки в России выявили 440 новых случаев заражения коронавирусом.