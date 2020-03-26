В Петербурге врачи привязали 89-летнюю женщину-ветерана ремнями к койке

Екатерина Райкова была испугана и звала на помощь.

В Санкт-Петербурге врачи привязали 89-летнюю женщину-ветерана ремнями к больничной койке.

Об этом сообщают «Известия.78».

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Инцидент произошел с 89-летней пенсионеркой Екатериной Райковой, которая проживает одна в своей квартире. Когда ее сосед Алексей Козлов пришел навестить пенсионерку, то не застал ее дома. Он выяснил, что женщина вызвала себе скорую, почувствовав недомогание. Однако прибывавшая на место бригада вместо ближайшей клиники отвезла ее в больницу Боткина.

Приехав в отделение, Алексей Козлов застал пенсионерку привязанной фиксирующими ремнями к койке. Екатерина Райкова была испуганна и звала на помощь.

«Как он туго перевязал, да еще на грудь какой-то ремень положил толстый. Я хоть хилая, да крепкая, все выдержала», - поделилась пенсионерка.

Женщина предположила, что привязать ее жгутами к кровати решили после того, как она попросилась уехать домой.

Как сообщал УНИАН, в России сотрудники новосибирского Дома ветеранов постоянно издеваются над лежачими больными.