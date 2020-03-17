Заказал "кровь дракона" из Перу: в РФ приговорили к семи годам колонии "целителя"

В отваре обнаружили психоделик из перечня запрещенных наркотических веществ, а дома у осужденного нашли муку из листьев коки.

В России суд приговорил целителя Даниэля Диас-Струкова к семи годам колонии после того, как он заказал посылку с лечебным отваром, а в его квартире нашли муку из листьев коки,

Читайте такжеВ России закладчик проглотил наркотики при виде полицейских и умерКак сообщает «Сноб», Диас-Струкова признали виновным только в покушении на сбыт и вдобавок к заключению оштрафовали на 300 тысяч рублей. Целитель находился в СИЗО с марта 2017 года. Это время засчитают в срок наказания.

Известно, что Даниэль Диас-Струков – гражданин России, Перу и Испании. Его задержали в 2017 в почтовом отделении, где мужчина забирал бутылки с «кровью дракона» – экстрактом растения кротон лехлера.

Эксперты обнаружили в отваре DMT – психоделик из перечня наркотических веществ, запрещенных в России. В квартире задержанного правоохранители нашли муку из листьев коки и перемолотый кактус Сан-Педро.

Целитель уверяет, что в отваре не должно было быть наркотика. Настой он будто бы использовал для лечения пациентов, у которых проблемы в печенью и желудком.

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