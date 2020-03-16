В Москве аниматор высыпала ребенку сухой лед на голову

"Химическое шоу" было частью развлекательной программы.

В Москве аниматор высыпала сухой лед на голову четырехлетнему ребенку, который вместе с другими детьми отмечал свой День рождения.

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Об этом сообщается в Telegram-канале LIFE SHOT.

«Химическое шоу» было частью развлекательной программы. Аниматор под конец праздника высыпала вещество мальчику на голову, в результате чего повалил густой дым, а ребенок закричал от боли. Он получил ожоги лица и головы I и II степени.

По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, блогерша Катерина Диденко отпраздновала свой день рождения в компании 20 человек в одном из банных комплексов в Москве. Во время празднования в бассейн подсыпали сухой лед, в результате чего погибли несколько гостей.

Женщина вышла на связь со своими подписчиками в больнице, куда доставили пострадавших, в том числе ее мужа Валентина. Поздно вечером, по информации СМИ, он умер. По словам московских медиков, люди погибли из-за недостатка кислорода.