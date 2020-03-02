"Главное, не растерять подписчиков": после смерти мужа и друзей в бане блогерша пошла на шоу Малахова

Во время празднования Дня рождения блогерши в бассейн подсыпали сухой лед, в результате чего погибли несколько гостей.

Российская блогерша Катерина Диденко, через несколько дней после смерти мужа и друзей во время празднования своего Дня рождения, пошла на шоу с Андреем Малаховым.

Читайте такжеРоссиянка напала с ножом на 7-летних сыновей из-за измены мужа

Об этом сообщает «КП».

С Диденко на передачу пришли также и ее подруги. Издание уточняет, что после трагедии в банном комплексе друзья блогерши, чтобы «не растерять подписчиков», поднимают тему трагедии «как могут».

Как сообщал УНИАН, Диденко отпраздновала свой день рождения в компании 20 человек в одном из банных комплексов в Москве.

Во время празднования в бассейн подсыпали сухой лед, в результате чего погибли несколько гостей. Женщина вышла на связь со своими подписчиками в больнице, куда доставили пострадавших, в том числе ее мужа Валентина. Поздно вечером, по информации СМИ, он умер. По словам московских медиков, люди погибли из-за недостатка кислорода.