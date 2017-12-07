Дочь Кадырова открыла магазин с интимными товарами, предложив женщинам Чечни быть смелее

Дочь руководителя Чечни Рамзана Кадырова, Айшат, открыла магазин эротического женского белья и интимных аксессуаров. Тема секса в Чечне табуирована, и магазин рекламируется среди ограниченного круга людей, сообщает Би-би-си.

В конце ноября в центре Грозного состоялось торжественное открытие бутика женского белья и аксессуаров для интимной жизни "Lady A". О приеме написали несколько популярных чеченских блогеров.

Хозяйка бутика - Айшат Кадырова, 18-летняя дочь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, следует из постов гостей в социальных сетях. Айшат уже управляет домом исламской моды Firdaws и держит кондитерскую в одноименном торговом центре - рядом с этой кондитерской и открылся бутик с бельем.

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"Будуар твоих тайн и кружевного великолепия. Будь смелее… Только между нами…" - такое описание ассортимента магазина в его закрытом аккаунте в Instagram. В мультибрендовом бутике продаются известные европейские и американские марки женского белья.

Также в магазине можно приобрести интимную косметику. В аккаунте бутика рекламируется массажный крем, который позволяет "попробовать партнера на вкус". Там же можно приобрести сужающий гель для вагины, плетки, маски и прочие аксессуары.

У бутика нет официального сайта, есть только закрытый аккаунт в Instagram - @Ladya_boutique. Посмотреть ассортимент магазина в интернете можно, только если администратор аккаунта разрешит пользователю доступ к нему. Сейчас на аккаунт подписаны уже 19,5 тысяч человек.

Тема секса в Чечне считается табуированной. Мужья не касаются своих жен в присутствии другого человека, супруги не называют по имени друг друга при посторонних, в некоторых семьях муж с женой даже не разговаривают друг с другом перед родителями, потому что это считается намеком на их близость.

Рамзан Кадыров позиционирует себя как последователь традиционных исламских ценностей. Он неоднократно публично выступал против сексуального просвещения в школах и говорил о необходимости сдержанного поведения женщин на публике. Так, в 2011 году в интервью "Комсомольской правде" он говорил, что девушки из-за откровенной одежды, "если будет развратность", "попадут в ад".

Как сообщал УНИАН, в сентябре более 30 геев из Чечни, прятавшихся в России, получили убежище в Канаде.