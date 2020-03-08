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В Омске горе-мать привязала санки с ребенком к джипу (видео)

16:05, 08 марта 2020
Русский міръ
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В результате инцидента никто не пострадал / скриншот

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Видео опубликовал портал Om1.ru.

На видео видно, как чёрный внедорожник едет по дороге и везёт за собой санки с ребёнком. При этом ребенок из-за отсутствия снега фактически скользит на санках по асфальту.

В какой-то момент ребенок упал на асфальт, и машине, ехавшей сзади, пришлось затормозить. В результате инцидента никто не пострадал.

О том, что за рулём машины находилась женщина, сообщили местные жители.

Как сообщал УНИАН, в российском Челябинске сотрудники службы эвакуации забрали машину многодетной матери на штрафстоянку вместе с полуторагодовалым ребенком.

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