В Челябинске машину с ребенком в салоне забрали на штрафстоянку

В итоге штраф получила сама горе-мать - за то, что оставила полуторагодовалого сына в опасности.

В российском Челябинске сотрудники службы эвакуации забрали машину многодетной матери на штрафстоянку вместе с полуторагодовалым ребенком.

Об этом сообщает НТВ.

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По информации телеканала, 46-летняя жительница российского города Елена Важенина забрала сына со штрафстоянки спустя полтора часа

Она пояснила, что оставила ребенка в машине, поскольку ей нужно было быстро зайти в банк. Важенина написала заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности автоинспекторов.

В заявлении женщина указала, что посматривала на машину из окна, а в салоне автомобиля оставила радионяню.

Однако в итоге оштрафовали саму горе-мать - по части 1 статьи 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») за оставление сына в опасности. Женщина намерена судиться.

Как сообщал УНИАН, житель Башкирии (РФ), находясь за рулем своей легковушки российского производства, пытался покорить на ней детскую горку.