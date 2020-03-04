Пирсинг, наушники и Rammstein: в российском вузе определили признаки "опасных" студентов (фото)

Кураторам групп раздали специальные методички.

В России в Пензенском государственном университете кураторам студенческих групп раздали методические пособия о том, как по внешним признакам распознать «представляющих угрозу» студентов.

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Отмечается, что в этих методичках перечислены признаки, по наличию которых можно судить об участии студента в деструктивных движениях. Среди таких признаков:

- одежда с надписями «Ненависть», «Нормальные люди боятся меня», «Нечего терять», «Оффник», а также с изображением оружия, нацистской или «агрессивной советской» символикой;

- пирсинг на лице и в ушах. У девушек – «от четырех и более суммарных проколов», у юношей — «от двух и более проколов»;

- появление на теле студентов синяков и ссадин чаще двух раз в месяц;

- использование наушников «большую часть времени», нежелание общаться с окружающими, проявление нервозности, а также излишняя эмоциональность: «смеется без повода или смеется над смертью», «плачет без повода или плачет о позитивных сообщениях»;

- употребление «воровского» и анархистского сленга, в том числе выражения: «Добрый вечерочек», «Доброе утро, хулиганы», «Элитный движ», «Буржуев – на нары, рабочих – на Канары!», «Анархия – мать порядка»;

- ведение записной книжки или тетради, куда студент без цели записывает имена людей.

Также в методичке указано, что о деструктивном поведении можно говорить, если студент рисует «жуткие и пугающие» картинки или слушает такие группы, как Rammstein.

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